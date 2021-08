Eredivisie-topscorer Georgios Giakoumakis voor vijf jaar naar Celtic

De goalgetter zat nog bij VVV, maar duidelijk was al wel dat hij er alles aan zou doen om voor 1 september te vertrekken uit Venlo. Dat is nu dus gelukt. Celtic zou zo’n 2.5 miljoen euro voor Het Kanon van Heraklion op tafel leggen, een enorme impuls voor de Limburgse club.

De 26-jarige Giakoumakis was bij clubs als OFI Kreta en AEK Athene nooit zo’n goaltjesdief, maar in Venlo ontpopte hij zich tot meester van het zestienmetergebied. Toch konden zijn 26 goals in dertig duels VVV niet behoeden voor degradatie. Onder leiding van trainer Jos Luhukay daalde VVV af naar de Keuken Kampioen Divisie.