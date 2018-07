Ajax doet goede zaken in voorronde Champions League

Ajax begon sterk aan de wedstrijd tegen de Oostenrijkse formatie. In de vijfde minuut stuurde Lasse Schöne David Neres weg, maar zijn inzet was te zwak. Hierna ging het duel zo af en toe op en neer, maar het was Hakim Ziyech die Ajax op voorsprong zette. Hij speelde zichzelf vrij en besloot met rechts te schieten. Een houdbaar schot, maar doelman Jorg Siebenhandl ging hopeloos in de fout: 1-0.

Hakim Ziyech Ⓒ Hollandse Hoogte

Vervolgens werd het de Ziyech-show in de Arena. De middenvelder strooide met passjes. Helaas voor hem en de rest van Ajax werd dit niet doeltreffend afgerond. Ondertussen kwam Sturm Graz er wat vaker uit, al leverde dit ook niet echt veel grote kansen op. In de 24e minuut was Klaas-Jan Huntelaar wel dicht bij de 2-0 maar zijn schot belandde op de paal.

Strafschop

Vijf minuten later gaf Huntelaar de bal goed voor op Neres, maar de Braziliaan wilde het iets te mooi doen acter het standbeen. Meteen na rust was Huntelaar weer dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal werd nu goed gered door Siebenhandl.

Een scherpe counter van Graz had echter een penalty voor de Oostenrijkers kunnen opleveren. Matthijs De Ligt zette een tackle te laat in, maar de scheidsrechter zag er geen strafschop in. Ajax kwam hier goed weg. Zekere omdat enkele minuten later de bal voor de Ajacieden aan de andere kant wel op de stip ging. Neres deed het slim in het strafschopgebied, maar een penalty voor dit vergrijp was eigenlijk een te zware straf.

Tadic en Blind

Schöne nam de verantwoordelijkheid en ging achter de bal staan. De Deen miste in de penaltyreeks op het WK tegen Kroatië, maar wilde toch weer achter elf meter staan. De middenvelder schoot echter zwak in, Siebenhandl redde. Schöne schoot echter nu wel de rebound binnen: 2-0 voor Ajax.

In de 64e minuut was daar dan eindelijk het Ajax-debuut voor Dusan Tadic. Hij kwam in het veld voor Schöne. Ajax kreeg nog genoeg kansen op 3-0, maar vooral Huntelaar had het vizier vanavond niet op scherp staan.

Dusan Tadic Ⓒ Hollandse Hoogte

Ook Daley Blind maake zijn rentree in een Ajax-shirt. Hij kwam in de 83e minuut in het veld voor Carel Eiting. Ondertussen bleef vooral Huntelaar kansen missen en het tweeluik zo nog steeds niet definitief op slot zette. In de 90e minuut kreeg Graz ineens nog een prima kopkans, maar dat had te veel geweest voor de Oostenrijkers.