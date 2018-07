Dumoulin start in Duitsland

Het is niet Dumoulins intentie om zijn titel in de Binck Bank Tour te verdedigen. Deze wedstrijd komt te snel na de Tour de France. Na de dubbel Giro/Tour wil de Limburger eerst een rustperiode inlassen. Ook de WorldTour-klassiekers in Canada slaat hij over.

Op de WK komt Dumoulin drie keer in actie. Op de ploegentijdrit en individuele tijdrit hoopt hij zijn wereldtitels te verdedigen. Ook op het zware wegparcours dicht hij zichzelf kansen toe.

Lees hieronder meer over Tom Dumoulin in de Tour de France en zijn kansen