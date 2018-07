Dumoulin: ’Kans op Tourzege heel klein’

„Geraint Thomas staat er nu echt riant voor. Mijn kansen op de Tourzege zijn heel klein”, zei de renner van Sunweb in De Avondetappe. „Er moet wel iets geks gebeuren met Thomas, wil dat nog lukken. Ik kan me niet voorstellen dat hij de Tour nog gaat verliezen. In de tijdrit ga ik die twee minuten in ieder geval niet goedmaken.”

Dumoulin vindt het jammer, vooral omdat hij in de zeventiende etappe naar de top van Col du Portet moest erkennen dat de Britse renner van Team Sky beter was. „Hij bewees het in de Alpen en nu weer. Thomas rijdt slim en goed en is net iets beter. Dan heb ik er ook vrede mee.”

Dumoulin staat tweede in het algemeen klassement op 1.59 minuut van geletruidrager Thomas.