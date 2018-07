Trainer Sturm Graz onder de indruk van Ajax

„Het was al lastig, maar nu is het bijna onmogelijk voor ons om verder te komen”, zei hij na de nederlaag van 2-0.

Vogel was vooral blij dat de schade bij twee doelpunten beperkt bleef. „Ajax kreeg veel kansen. Best raar dat ze alleen na een foutje van onze doelman en vanaf de strafschopstip weten te scoren”, zei hij. „Maar het was David tegen Goliath. Ajax heeft op de transfermarkt al laten zien waar ze heen willen. Dat deden ze nu ook op het veld.”