FOTO - Franse supporter brengt Thomas bijna ten val

De Britse formatie werd al bij de teampresentatie uitgejouwd en krijgt elke dag boegeroep over zich heen in de Tour. Maar soms gaan supporters te ver, zoals woensdag opnieuw bleek op de Col de Portet.

Thomas maakte alweer indruk op de steile slotklim van een ultrakorte bergit van 65 kilometer. Hij snelde in de laatste kilometer weg van Tom Dumoulin en Primoz Roglic, terwijl Chris Froome eerder al gelost was. De geletruidrager pakte uiteindelijk vijf seconden op de Nederlander en liefst 48 seconden op zijn Britse ploegmaat.

Maar het had voor Thomas ook slechter kunnen aflopen. In het slot probeerde een fan van Franse hoop Romain Bardet, die 1.48 verloor op Thomas, de leider in het algemene klassement bij de kraag te vatten. Thomas ontweek de walgelijke actie op miraculeuze wijze door zijn hoofd te buigen en vooral goed te sturen. De reacties bij andere supporters was er geen van verbazing. Zij keken gewoon toe en jouwden de gele trui gewoon uit.