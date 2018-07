Ten Hag: ’Weergaloze wedstrijd van Ziyech’

Een elftal met Ziyech én Dusan Tadic in de voorste linie is een droom voor iedere Ajax-supporter en zou de Amsterdammers een enorme injectie kunnen geven in het jaar waarin prijzen gepakt móeten worden.

"Tot 31 augustus kan er nog alles gebeuren"

Ten Hag legt uit dat hij niet zomaar zegt dat hij hoop heeft om Ziyech te behouden. „Hakim heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij stappen wil maken in zijn carrière. Ajax heeft daarom Tadic als vervanger binnengehaald. Maar Ziyech heeft ook altijd eerlijk gezegd dat de dingen die op zijn pad komen bij hem moeten passen. En als dat op dit moment niet het geval is, zou het geweldig zijn om hem erbij te hebben. Maar het is nog geen 31 augustus dus je moet overal rekening mee blijven houden”, zegt Ten Hag.

De supporters van Ajax beloonden de 25-jarige middenvelder, die de 1-0 voor zijn rekening nam, met massale toejuichingen. Ziyech toont een half uurtje na de wedstrijd een brede glimlach. „Dat is wel eens anders geweest…” Er zit geen cynisme bij. De waardering van de fans doet hem wel degelijk goed.

De accu liep na 60 minuten langzaam leeg en Hakim Ziyech besloot het slotstuk even op de reserve te doen. Maar zelfs in de ’spaarstand’ is de smaakmaker nog levensgevaarlijk. Ziyech stak met kop en schouders boven de rest uit en het leek hem makkelijk af te gaan.

„Ik ben pas 13 dagen in training. Na het WK heb ik 12 dagen met vrienden vakantie kunnen houden. Het is vooral een kwestie van je hoofd leeg kunnen maken. Het fysieke van deze wedstrijd was het niet lastigste”, zegt Ziyech.

De Oostenrijkers hadden met een nederlaag van 3-0 of 4-0 naar huis moeten gaan, vindt de international. „Maar we zijn op de goede weg. De entree van Dusan en Daley was ook mooi. Je merkt het meteen als zulke spelers in het veld komen. Daley controleert, Dusan houdt de bal vast voorin. De club heeft goed geanticipeerd”, toont Ziyech zijn waardering voor de manier waarop het elftal deze zomer is neergezet.

Alle vragen over zijn toekomst worden beschouwd als verloren energie. „Ik focus me helemaal op elke wedstrijd die ik speel. En daar kan ik me prima voor opladen. Als je echt van voetbal houdt, zoals ik, is het nooit moeilijk om energie te vinden voor een wedstrijd.”

Er gaan zonder twijfel nog clubs op de deur kloppen voor hem. In heel Europa is zijn naam bekend, maar clubs moeten ook bereid zijn een miljoenenbedrag neer te tellen voor een speler met zijn kwaliteiten. AS Roma was te zuinig en dan is het antwoord van Ajax simpel: ’nee’.