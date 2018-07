Live - Tour: Terpstra in ijzersterke kopgroep

Volg vanaf 14.05 uur de achttiende etappe in de Tour de France via onze liveticker, met daarnaast ook uitgebreid uitgeschreven commentaar, op de voet.

Het peloton verlaat voor even de Pyreneeën en de deels vlakke en deels glooiende wegen tussen Trie-sur-Baïse en Pau zijn het decor voor de achttiende etappe waarin de niet-klimmers de aanval zullen zoeken. Zij maken kans want veel topsprinters zijn al naar huis, waardoor een gecontroleerde jacht op een vluchtgroep mogelijk nu eens uitblijft.

Het profiel van de achttiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Er liggen onderweg twee hellinkjes van de vierde categorie. De bergtrui zit stevig om de schouders van de Fransman Julian Alaphilippe. De klassementsrenners, aangevoerd door geletruidrager Geraint Thomas, zullen hopen op een rustig dagje, wetende dat na de laatste Pyreneeënrit van vrijdag ook nog een allesbeslissende individuele tijdrit volgt.

Het peloton trekt donderdag naar Pau. Ⓒ REUTERS

Boogerd blikt vooruit

„Dit is een soort roulette. Zo diep in de Tour kan het alle kanten op”, zegt Michael Boogerd in zijn vooruitblik voor Telesport over de achttiende etappe in de Tour de France. De vermoeidheid is tot diep in het peloton geworteld. Ploegen die nog niet hebben gewonnen, proberen vandaag alles om niet met lege handen uit Frankrijk te vertrekken.”

Michael Boogerd Ⓒ ANP

