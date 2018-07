Tour de France rit 18: uitslag en standen

Het was een relatief vlakke rit van Trie-sur-Baïse naar Pau. De renner van Groupama-FDJ hield in de massasprint zijn landgenoot Christophe Laporte en de Noor Alexander Kristoff achter zich. Voor Démare was het zijn eerste ritzege in deze Tour.

Een vluchtpoging van vijf renners onder wie Niki Terpstra strandde op zo'n 20 kilometer voor de finish. Geletruidrager Geraint Thomas en zijn naaste belager Tom Dumoulin finishten in het peloton. Vrijdag moeten zij weer vol aan de bak in de laatste bergrit van deze Tour.

Het profiel van de achttiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF