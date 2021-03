Premium Voetbal

Vitesse-aanvoerder Remko Pasveer: ’Wij laten ’Bazzie’ echt niet vallen’

Zonder Riechedly Bazoer, die ontbrak door een disciplinaire schorsing, heeft Vitesse een knappe 2-1 overwinning behaald op AZ. De Arnhemmers zijn nummer drie AZ nu tot op één punt genaderd. „Na PSV en Feyenoord verslaan we hier nu ook AZ. In elk van die wedstrijden hebben we een geweldige vechtlust ...