Robben verliest met Bayern van Juventus

De Duitse kampioen moest in Philadelphia zijn meerdere erkennen in de Italiaanse titelverdediger Juventus: 0-2. Middenvelder Andrea Favilli maakte in de 32e en 40e minuut de doelpunten voor Juventus, waar nieuweling Cristiano Ronaldo nog ontbrak.

WK-gangers

Arjen Robben deed bij Bayern München de tweede helft mee. De voormalig international van Oranje nam in de rust de plek in van Serge Gnabry. Bayern is naar de Verenigde Staten gegaan zonder de spelers die deze zomer meededen aan het WK in Rusland. Bayern speelt zaterdag in Miami het tweede oefenduel. Dan is Manchester City, van oud-Bayerncoach Pep Guardiola, de opponent.

Geen risico met Martinez

Javi Martinez viel bij Bayern München uit met een blessure aan zijn rechterknie. Volgens trainer Niko Kovac is er niets kapot in het gewricht van de 29-jarige Spanjaard. „We wilden geen risico nemen. Daarom heb ik hem gewisseld”', aldus de nieuwe coach van de Duitse topploeg.

Borussia Dortmund besloot een trainingskamp in de Verenigde Staten met een gelijkspel tegen Benfica: 2-2. De Portugezen namen de aansluitende strafschoppen beter (3-4). Dortmund had de twee eerdere duels tijdens de oefentrip, tegen Manchester City en Liverpool, wel gewonnen.