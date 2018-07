Dumoulin hoopt op ’Yates-scenario’

’Het kan nog’. Die drie woordjes kreeg Dumoulin mee toen hij donderdagavond een half uur na de finish bij de bus van Team Sunweb arriveerde. Er zijn in grote rondes dan ook gekkere dingen gebeurd.

Giro-ontknoping

Dacht de halve wielerwereld in mei ook niet dat Simon Yates drie dagen voor het einde van de Giro d’Italia de zege op zak had? Zoals vrijwel iedereen er toen ook van overtuigd was dat Froome zeker niet de maglia rosa in Rome zou dragen.

Toch werd Froome naast het Colosseum gehuldigd en klokte Yates ineens een achterstand van meer dan één uur en vijftien minuten. Dumoulin eindigde als tweede, en moet net als in Italië hopen dat de gedoodverfde winnaar (destijds Yates, nu Thomas) onder de

Lees het hele verhaal over Tom Dumoulin en zijn kansen in de Tour de France in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van donderdag 26 juli.