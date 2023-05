Gemiste strafschop deert Manchester City niet, langverwachte zege Chelsea dankzij Ziyech

Ilkay Gündogan scoorde voor rust twee keer voor Manchester City. De Duitser deed dat beide keren ongeveer vanaf de rand van het strafschopgebied, steeds nadat Riyad Mahrez de bal breed had gelegd.

Pas in de slotfase leefde het duel weer op. Eerst miste Gündogan de kans op zijn derde treffer door uit een strafschop op de paal te schieten. Even later maakte de ingevallen Rodrigo de 2-1, na een onoplettendheid in de verdediging van de titelverdediger.

De Nederlandse international Nathan Aké speelde mee in de verdediging bij City. Hij werd na ruim 50 minuten vervangen, ogenschijnlijk geblesseerd. Crysencio Summerville en Pascal Struijk vielen beiden in bij Leeds.

Arsenal speelt zondag bij Newcastle United, de nummer 3. De Londenaren kunnen Manchester City dan tot op een punt naderen, met dan wel weer een wedstrijd meer gespeeld.

Chelsea doorbreekt negatieve reeks

Op bezoek bij Bournemouth heeft Chelsea zijn eerste Premier League-overwinning sinds 11 maart geboekt. The Blues wonnen mede dankzij Hakim Ziyech met 1-3.

De oud-Ajacied was net ingevallen voor Noni Madueke (ex-PSV), toen hij een vrije trap perfect neerlegde voor verdediger Benoît Badiashile. Kort na die 1-2 besliste Joao Félix het duel. In de eerste helft had Conor Gallagher de score geopend voor de bezoekers, waarna Matias Vina de stand gelijktrok.

Ook het geplaagde Tottenham Hotspur won weer eens. In eigen huis waren de Londenaren in de stadsderby met 1-0 te sterk voor Crystal Palace. Harry Kane maakte vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd. Tottenham had de voorbije vier wedstrijd slechts één punt weten te pakken en kreeg bovendien 15 tegengoals in die duels.

