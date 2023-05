Gemiste strafschop deert Manchester City niet, Van Dijk en Ziyech belangrijk

Ilkay Gündogan scoorde voor rust twee keer voor Manchester City. De Duitser deed dat beide keren ongeveer vanaf de rand van het strafschopgebied, steeds nadat Riyad Mahrez de bal breed had gelegd.

Pas in de slotfase leefde het duel weer op. Eerst miste Gündogan de kans op zijn derde treffer door uit een strafschop op de paal te schieten. Even later maakte de ingevallen Rodrigo de 2-1, na een onoplettendheid in de verdediging van de titelverdediger.

De Nederlandse international Nathan Aké speelde mee in de verdediging bij City. Hij werd na ruim 50 minuten vervangen, ogenschijnlijk geblesseerd. Crysencio Summerville en Pascal Struijk vielen beiden in bij Leeds.

Arsenal speelt zondag bij Newcastle United, de nummer 3. De Londenaren kunnen Manchester City dan tot op een punt naderen, met dan wel weer een wedstrijd meer gespeeld.

Gulle Haaland

Trainer Pep Guardiola was zaterdag boos op Erling Haaland, omdat die het nemen de strafschop aan Gündogan overliet. Hij wilde de Duitser in de gelegenheid stellen zijn derde doelpunt te maken.

„Als ’Gündo’ had gescoord had iedereen het oké gevonden”, zei Guardiola. „Een hattrick, mooi, maar hij miste. We hebben niet voor niets een specialist. Daarom had Haaland het zelf moeten doen. We zaten niet in een situatie dat de wedstrijd al beslist was. Hij heeft een onnodig risico genomen. Dat had verkeerd kunnen aflopen.”

Haaland zelf zat ook niet goed in de wedstrijd. Hij miste, zeer ongebruikelijk, meerdere goede mogelijkheden.

Liverpool wint en verhoogt druk op Manchester United

Liverpool heeft in de strijd om de vierde plaats in de Premier League de druk op Manchester United weer wat verhoogd. De formatie van Jürgen Klopp versloeg Brentford (1-0), alweer de zesde opeenvolgende zege in de competitie. De achterstand is nu nog maar een punt op United, dat echter nog twee wedstrijden meer te gaan heeft.

Virgil van Dijk had een belangrijk aandeel in de treffer van Liverpool, die al na 13 minuten viel. De Nederlandse verdediger kopte de bal na een pass van Fabinho voor de voeten van Mohamed Salah, die van dichtbij doelman David Raya passeerde.

Van Dijk, als aanvoerder, en Cody Gakpo waren beiden basisspeler bij Liverpool. Gakpo speelde als een soort van ’nummer 10’ achter de aanval Mohamed Salah, Diogo Jota en Darwin Núñez.

Manchester United speelt zondag tegen West Ham United.

Chelsea doorbreekt negatieve reeks

Op bezoek bij Bournemouth heeft Chelsea zijn eerste Premier League-overwinning sinds 11 maart geboekt. The Blues wonnen mede dankzij Hakim Ziyech met 1-3.

De oud-Ajacied was net ingevallen voor Noni Madueke (ex-PSV), toen hij een vrije trap perfect neerlegde voor verdediger Benoît Badiashile. Kort na die 1-2 besliste Joao Félix het duel. In de eerste helft had Conor Gallagher de score geopend voor de bezoekers, waarna Matias Vina de stand gelijktrok.

Ook het geplaagde Tottenham Hotspur won weer eens. In eigen huis waren de Londenaren in de stadsderby met 1-0 te sterk voor Crystal Palace. Harry Kane maakte vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd. Tottenham had de voorbije vier wedstrijd slechts één punt weten te pakken en kreeg bovendien 15 tegengoals in die duels.

