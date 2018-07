Gesink heeft ’vaderlijk advies’ voor kansrijke Roglic

„Ik heb Primoz gezegd dat hij waarschijnlijk heel vaak gaat horen dat hij nog honderd kansen krijgt om de Tour te winnen of op het podium te geraken. Ik heb meteen gezegd dat hij deze kans al moet pakken”, aldus de 32-jarige Gesink.

Toekomstig winnaar

De Varssevelder eindigde in 2010 als vierde in de Ronde van Frankrijk, en kreeg daarmee direct het stempel van toekomstig Tour-winnaar opgespeld. Maar zover kwam het lang niet voor Gesink, die met een 6e plaats in 2015 nog het dichtst in de buurt van zijn topprestatie van 2010 kwam. Daarom drukt de renner ploeggenoot Roglic op het hart om de kans op het podium te pakken nu die er is.

De geletruidrager lijkt niet meer te achterhalen, al is Roglic met 2.47 minuten achterstand niet van plan de strijd om het geel op te geven. Ook de tweede plek van Dumoulin, waar Roglic slechts 48 tellen van verwijderd is, blijft een doel.

Revelatie

Vrijdag is er nog een laatste bergrit met vier serieuze cols. Zaterdag volgt de beslissende individuele tijdrit, waar Roglic als vicewereldkampioen zijn zinnen op heeft gezet. „Je wilt altijd aanvallen, maar je moet goede benen hebben om iets te kunnen doen. En woesndag had ik die. Hopelijk ga ik die weer hebben”, aldus de voormalig skispringer, die is uitgegroeid tot dé revelatie van deze Tour. „Het podium is dichtbij. Dat is mooi. Nu is het afwachten of het me de komende dagen lukt daar terecht te komen.”