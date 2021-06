EK: Tsjechië-spits Patrick Schick krijgt Schotten stil met wereldgoal

Hartstochtelijk werd het fraaie (onofficiële) volkslied The Flower of Scotland meegezongen door 12.000 fans op Hamden Park. Voor Schotland was het de eerste wedstrijd op een eindtoernooi sinds het WK van 1998.

The Tartan Army staat erom bekend fanatiek te zijn en dat moest de wereld weten. Gedragen door de toeschouwers gingen de Schotten in de beginfase op jacht naar een treffer.

Dat lukte niet, ondanks een optisch overwicht. Maar de Tsjechen gingen met een voorsprong de rust in. Schick kopte een voorzet in de 42e minuut fraai in: 0-1.

Na rust gebeurde er direct veel meer. Schotland-keeper David Marshall moest zich tot twee keer toe strekken, terwijl aan de andere kant Grant Hanley de lat raakte. Niet veel later had Tsjechië-sluitpost Tomas Vaclik een uitstekende reflex in huis.

Maar alles viel in het niet bij wat Schick deed in de 53e minuut. Tsjechië counterde en de spits kreeg de bal iets voor de middenlijn. Enkele meters ná de middenlijn besloot hij het maar eens te proberen: 0-2 over een verbouwereerde Marshall. Een absolute wereldgoal op dit EK.

Voor de Schotten het startsein om weer gas te gaan geven, maar Vaclik stond uitstekend te keepen en de Tsjechen met man en macht te verdedigen. Het leverde Schotland dan ook niets meer op. Een valse start voor de Schotten, die vrijdag resultaat moeten halen in ’The Battle of Britain’ tegen Engeland op Wembley.