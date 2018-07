Sagan is fit genoeg en start ’gewoon’

De renner van Bora-hansgrohe kwam woensdagmiddag hard ten val in de tweede afdaling van de tweede klim van de dag. De Slowaak kwam met schaafwonden en blauwe plekken zwaar gehavend over de finish, maar liep geen breuken op.

Gemakkelijk

„Ik ben blij dat ik niets heb gebroken. Ik heb veel schaafwonden en mijn zitvlak doet pijn. Ik denk niet aan opgeven, het zou te gemakkelijk zijn om naar huis te gaan, zo kort bij Parijs”, aldus Sagan.

Zijn ploeg was wat voorzichtiger en wilde na onderzoek donderdagochtend pas bepalen of Sagan daadwerkelijk fit genoeg was om op de fiets te kunnen stappen. Dat blijkt dus uiteindelijk het geval. „Het doet pijn, maar hij zou de wereldkampioen niet zijn als hij deze uitdaging niet aanging”, twittert Bora-hansgrohe.