Iniesta steunt Valverde: ’Lelijk hoe Barcelona met hem omgaat’

Het lijkt erop dat na het ’nee-woord’ van bondsdoach Ronald Koeman ook Xavi voorlopig niet de trainer van FC Barcelona wordt. De Catalanen hebben Xavi benaderd om direct in te stappen als coach nadat Barcelona in de halve finale van de Super Copa tegen Atlético Madrid verloor (3-2).

Andres Iniesta, voormalig ploeggenoot van Xavi bij Barcelona en het Spaanse nationale elftal, is niet te spreken over hoe zijn oude werkgever de huidige gang van zaken aanpakt. „Het gedrag van FC Barcelona is nogal lelijk. Je hoort meer respect te hebben voor je coach”, aldus Iniesta tegen Spaanse media.

„Zijn (Ernesto Valverde, red.) positie is zwak”, weet ook Iniesta. „Maar ik hoop dat de situatie in Barcelona snel opgelost kan worden. Het is niet prettig wat er op dit moment gaande is, niet voor de trainer, de spelers en zelfs niet voor de fans.”

In de Catalaanse hoofdstad heerst er onduidelijkheid over welke richting Barcelona op wil gaan, nu de club zowel Koeman als Xavi heeft gepolst. Iniesta deelt zijn mening: „Alleen Xavi weet of hij er klaar voor is. Xavi en Koeman kennen beide de club goed. De een heeft meer ervaring, maar dat hoeft niets uit te maken.”

Vooralsnog heeft Barcelona nog geen geschikte kandidaat gevonden, al lijkt de club zijn zinnen volledig te hebben gezet op Xavi.