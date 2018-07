Voorzitter Duitse bond slaat terug na beschuldigingen Özil

Dat zegt de voorzitter van de Duitse voetbalbond donderdag op de website van de DFB. „De waarden van de Duitse voetbalbond zijn ook mijn waarden. Diversiteit, solidariteit, non-discriminatie en integratie: het zijn allemaal waarden en overtuigingen die mij na aan het hart liggen”, aldus Grindel, die zelf nog niet eerder persoonlijk op de affaire rond Özil had gereageerd.

Erdogan

De 29-jarige middenvelder meldde zondag dat hij zich niet langer beschikbaar stelt voor het Duitse elftal. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat hij voor aanvang van het WK op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. „In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen. Ik wil niet langer als zondebok dienen voor zijn incompetentie en zijn onvermogen om zijn werk goed te doen”, zei Özil onder meer.

„Natuurlijk vraag ik mezelf af wat ik beter had kunnen doen”, aldus Grindel. „Maar ik geef openlijk toe dat deze persoonlijke kritiek mij heeft geraakt. En misschien vind ik het nog wel vervelender voor alle vrijwilligers en werknemers die aan de basis staan van de DFB. Ik wijs het beslist af dat wij in verband worden gebracht met racisme.”

’Verenigd door voetbal’

Grindel vindt dat er voor de Duitse bond een rol is weggelegd om te kijken naar het huidige debat over integratie. De voorzitter hoopt dat de Duitse bond in september het Europees kampioenschap van 2024 krijgt toegewezen en dan de wereld kan laten zien hoe Duitsland met deze maatschappelijke thema's omgaat. „Dat toernooi kan een nieuw verhaal van het voetbal vertellen. We willen kinderen aan het voetbal krijgen, mensen dichter bij elkaar brengen. Met en zonder migratieachtergrond. Verenigd door voetbal.”

