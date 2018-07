FC Den Bosch in handen van Jordania

De overname is in de afgelopen 48 uur rondgekomen. Jordania junior heeft zijn handtekening al gezet, waardoor 99,9 procent van de aandelen in zijn handen is gekomen. Daarmee is FC Den Bosch gered. De club verkeerde in dezelfde situatie als eerder Vitesse en Fortuna Sittard, beide clubs dreigden failliet te gaan.

Overeind blijven én investeren

De komst van een buitenlandse investeerder helpt de Brabantse club, die al weer jaren in de Eerste Divisie uitkomt, overeind te blijven én te investeren. Kakhi Jordania zegt dat hij de lat hoog wil leggen en dat betekent dat de club binnen enkele jaren wil terugkeren naar de Eredivisie.

Daarbij blijft de zoon van Jordania wel realistisch. Hij ontvouwt geen megalomane plannen en wil net als de eigenaar van Fortuna Sittard één stap tegelijk zetten. Op de persconferentie die vanmiddag plaats heeft zal de directie van FC Den Bosch niet roepen dat de club voor de Champions League gaat, zoals Maasbert Schouten als verkoper van de Vitesse-aandelen destijds wel deed.

Goed geluisterd

Kakhi Jordania zegt: „De afgelopen maanden heb ik goed geluisterd naar de mensen van de club. Ik weet wie en wat FC Den Bosch is en waar ze goed in zijn. Met die informatie heb ik een businessplan voor de toekomst gemaakt. Om de doorstroming van spelers van de eigen jeugdopleiding naar de A-selectie mogelijk te maken, zal de nieuwe organisatie gericht zijn op talentontwikkeling.”

Jordania junior heeft zijn geld al flink verdiend in de Russische olie. Hij heeft een groot netwerk in Moskou en zal geleidelijk geld in FC Den Bosch pompen. „Ik zal investeren in de basisvoorwaarden, want alleen een stevige basis zorgt voor structureel succes. De lat ligt hoog, maar de drempel is laag. FC Den Bosch is een club van en voor het publiek. Een club voor alle mensen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving.”

Paul van der Kraan

Bij FC Den Bosch is Paul van der Kraan op dit moment nog directeur. Hij heeft destijds Vitesse voor een bankroet behoed en heeft de komst van Merab Jordania begeleid. Van der Kraan begeleidde vervolgens de overname van Fortuna, waar hij werkzaam was. Nu doet hij het voor de derde keer met een Nederlandse club.

Van der Kraan: „We zijn niet over één nacht ijs gegaan. We vonden het heel belangrijk dat alle interne stakeholders achter de overname zouden staan, dat zij vertrouwen hadden in een toekomst met een buitenlandse grootaandeelhouder. Daarom hebben we hen in een vroeg stadium betrokken bij de plannen.”

Geen bezwaar

De club en de supporters beseften dat de buitenlandse investeerder dé redding was voor FC Den Bosch. Niemand heeft bezwaar gemaakt. „Er is veel enthousiasme en unaniem draagvlak voor Jordania’s komst naar FC Den Bosch.”