Neres brengt Tadic terug op aarde bij Ajax

Tadic lette tijdens een rondo even niet op en voor hij het wist werd hij door de watervlugge Braziliaan door de benen gespeeld, tot hilariteit van zijn nieuwe ploeggenoten.

Bekijk ook: Trainer Sturm Graz onder de indruk van Ajax

De van Southampton overgenomen linkspoot kreeg woensdag tijdens zijn invalbeurt in het eerste duel met Sturm Graz in de voorronde van de Champions League een staande ovatie van de Ajax-fans. Tadic werd in de tweede helft, toen de 2-0 eindstand al was bereikt, ingebracht door trainer Erik ten Hag en viel meteen op met zijn drive en balvastheid.

Bovendien werd meteen duidelijk dat hij binnen de lijnen een uitstekende klik heeft met uitblinker Hakim Ziyech. De twee vonden elkaar bijna blindelings en kwamen tot enkele heerlijke combinaties.

Dusan Tadic en Hakim Ziyech vormen op het veld een levensgevaarlijk duo. Ⓒ Getty Images

De 29-jarige Tadic, een van de beoogde leiders van het nieuwe Ajax, viel tijdens zijn warming-up langs het veld ook al op. Tussen het rekken en strekken door nam hij uitgebreid de tijd om zijn teamgenoten in het veld aan te sturen.

Bekijk ook: Ajax doet goede zaken in voorronde Champions League