Sensationeel Villarreal schakelt Bayern München uit

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

In eigen huis moesten de Duitsers een achterstand van 1-0 goedmaken op Villarreal. Al snel bleek dat de ploeg daartoe volledig op zichzelf aangewezen was, want de bezoekers uit Spanje waren niet de vlot voetballende ploeg die het in de heenwedstrijd was. Toch pakte de wat behoudende tactiek van Unai Emery voor rust prima uit, want Bayern had weliswaar de overhand maar kon Villarreal niet écht aan het wankelen brengen.

Voor rust hadden de Spanjaarden Bayern zelfs flink pijn kunnen doen, toen Danjuma vanuit het middenveld werd weggestoken na een heerlijke actie van Etienne Capoue. De pijlsnelle Nederlander kon alleen op Manuel Neuer af, maar was veel te wild in de afronding.

Kort na rust kreeg Bayern loon naar werken, toen Lewandowski via de binnenkant van de paal de 1-0 op het scorebord wist te zetten. Met nog bijna de hele tweede helft op de klok leek Bayern de klus wel te gaan klaren, maar Villarreal veranderde niet van tactiek. Het bleef voor de ploeg van Nagelsmann dus zoeken naar een opening voor de tweede treffer, maar die kwam er niet.

Zo kon het gebeuren dat Chukwueze de held van de avond werd. In minuut 88 wist hij met zijn linker Neuer te verschalken, waarmee de eerste halve finalist van de Champions League een daverende verrassing werd.