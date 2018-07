VIDEO - Neymar toont zich slechte verliezer

De Braziliaan wilde tijdens een naar hem vernoemd vijf-tegen-vijf-toernooi een tegenstander vernederen met enkele trucjes. Maar toen die de bal voor de neus van de dribbelaar wegtikte en op weg ging naar het vijandelijke doel, werd het Neymar even te veel. Met een flinke duw schakelde hij zijn opponent uit.

De jongen kwam hard in aanraking met de boarding. De scheidsrechter besloot direct in te grijpen en gaf een vrije trap, tot ongenoegen van Neymar, die duidelijk not amused was. De Braziliaan kreeg tijdens het WK voetbal bergen met kritieken te verwerken vanwege schwalbes en aanstellerig gedrag.

Het vijf-tegen-vijf-toernooi in São Paulo, waar Neymar opgroeide, was een initiatief van het Instituto Neymar Jr, die zich door middel van educatie en sport inzet voor arme kinderen en gezinnen. De stichting werd in 2014 in het leven geroepen door de voetballer.