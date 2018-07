Klaassen voor vier jaar naar Werder

De oud-speler van Ajax heeft een akkoord met Werder Bremen over een contract voor vier jaar en vliegt donderdagmiddag vanuit Liverpool naar Duitsland. Daar wordt hij donderdagavond of vrijdagochtend medisch gekeurd.

Klaassen verruilde Ajax vorige zomer voor Everton, maar kon de hooggespannen verwachtingen daar niet waarmaken. Na het vertrek van Ronald Koeman kwam hij op dood spoor terecht.

Aanvankelijk was er Klaassen veel aan gelegen om dit seizoen alsnog het ongelijk van Everton te bewijzen, maar in de voorbereiding merkte hij dat een echte nieuwe kans er niet in zat.

Werder Bremen verkocht Thomas Delaney voor 20 miljoen euro aan Borussia Dortmund en zag in Klaassen dé speler om de Amerikaanse Deen te vervangen.

De Duitsers betalen 15 miljoen euro aan Everton. De Engelsen legden een jaar eerder nog 27 miljoen euro neer voor de toenmalig Gouden Schoen-winnaar, die bij Werder Bremen zijn plaats in Oranje hoopt te heroveren.