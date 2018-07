Lelijke valpartij Quintana

De Colombiaanse klimgeit, woensdag nog zegevierend op de Portet, kwakte op ruim 100 kilometer van de finish in Pau op hoge snelheid tegen het asfalt.

De Movistar-renner had moeite met opstaan, liep een flinke scheur in zijn shirt en schaafwonden op, maar stapte desondanks weer op. Adam Yates was eveneens betrokken bij de crash, maar ook hij kon verder.

Quintana is met nog vier dagen te gaan in een strijd om de vijfde plaats in het algemeen klassement verwikkeld. Steven Kruijswijk van LottoNL-Jumbo is zijn grootste concurrent.

De Nederlander heeft een achterstand van 49 seconden op de kleine klimmer, die al drie keer op het podium eindigde in Parijs.

