Nachtmerrie Ten Dam over tweede plek Dumoulin

De knecht van de Sunweb-kopman doelt op de etappe naar de Mûr-de-Bretagne, waar de Limburgse nummer twee van het klassement zeventig seconden verloor op geletruidrager Geraint Thomas: 50 seconden door materiaalpech en 20 seconden door een tijdstraf vanwege stayeren achter de ploegleidersauto.

De Welshman van Sky heeft momenteel een voorsprong van 1’59” op Dumoulin. „We hebben het er binnen de ploeg niet over, maar ik denk er soms nog wel eens aan. Ik heb liever dat Tom met anderhalve minuut achterstand verliest, dan met één minuut”, aldus Ten Dam in gesprek met de NOS.

Bekijk ook: Dumoulin kan leven met Thomas als winnaar

De routinier, bezig aan zijn tiende Tour, is van mening dat Dumoulin normaal gesproken geen kans meer maakt op het geel. „Het kan altijd, maar als je naar de conditie kijkt, is Thomas sterker. Ik zeg niet dat Dumoulin slecht rijdt, hij staat gewoon tweede in de Tour. Ik had gehoopt dat Thomas gisteren zou kraken, maar dat deed hij niet. We geven niet op, maar het wordt met de dag moeilijker.”

Vrijdag staat de laatste bergrit op het programma, maar Ten Dam ziet weinig kans op op een succesvole coup. „Aanvallen op de Tourmalet met die vallei die volgt slaat nergens. We moeten op de Aubisque een prik geven en dan moet Tom zaterdag een keiharde tijdrit rijden, daarin kan hij misschien wel dertig of veertig seconden goedmaken.”