Athletic Bilbao in Spaanse bekerfinale

De nummer 10 van de ranglijst verloor weliswaar in de return met 2-1 bij Granada, maar had het thuisduel met 1-0 gewonnen. Dankzij het dubbeltellende uitdoelpunt plaatste de club uit Bilbao zich voor de eindstrijd. Daarin is Real Sociedad op 18 april in Sevilla de tegenstander.

De gevierde man bij de bezoekers was Yuri Berchiche. Hij maakte in de 82e minuut het beslissende doelpunt.

Boudebouz leidt naar finale

De Algerijnse international Ryad Boudebouz heeft zijn club Saint-Etienne naar de Franse bekerfinale geleid. De thuiswedstrijd tegen Stade Rennes leek bij een stand van 1-1 op weg naar de verlenging. In de vierde minuut van de extra tijd knalde de invaller uit Afrika alsnog raak: 2-1.

Saint-Etienne speelt in de finale tegen Paris Saint-Germain, dat woensdag met 5-1 won bij Olympique Marseille. De eindstrijd is op 25 april in Parijs.