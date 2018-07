’Tadic speelt voor trainer bij Ajax’

De spits was op 1 april tegen FC Groningen letterlijk één seconde van dat heuglijke moment af, maar kon zijn trainingspak weer aantrekken, nadat Joël Veltman rood incasseerde. „ aar heb ik Joël nu even voor bedankt”, zei Sierhuis met een knipoog. „Er is bijna geen mooier scenario dan in een bomvolle, sfeervolle ArenA te mogen debuteren in een belangrijke Champions League-wedstrijd”, aldus de aanvaller.

Kaj Sierhuis werd door Erik ten Hag gebracht als vervanger van Klaas-Jan Huntelaar. Ⓒ VI Images / Tom Bode Multimedia

„Natuurlijk baalde ik in april, want ik was er heel dichtbij. Hoe sneller je je debuut kan maken, hoe beter.” Het wekte bij de buitenwacht verbazing dat Sierhuis in de laatste thuiswedstrijd van vorig seizoen, om des keizers baard, tegen AZ niet alsnog zijn eerste officiële minuten werden gegund. „De trainer zegt tegen iedereen dat je speeltijd moet verdienen. Kennelijk zag hij de noodzaak niet om mij mee te nemen”, aldus Sierhuis die nu profiteerde van de blessure van Kasper Dolberg.

„Ik werd maandag gebeld, omdat Kasper geblesseerd was geraakt en kreeg te horen dat ik dinsdag moest meetrainen. Als Kasper alsnog fit was geraakt, had ik niet bij de selectie gezeten.” De spits schoof deze zomer een plekje op in de pikorde. „Door de verhuur van Matteo Cassierra aan FC Groningen”

Sierhuis kijkt de komende weken zijn ogen uit en wil veel leren van de routiniers Daley Blind en Dusan Tadic. „Ik denk dat zij een heel goede rol in het team kunnen spelen. Dusan zat vlak achter me op de bank, maar ik dacht dat de trainer er zat. Zo fanatiek was hij, voortdurend aan het coachen. En dat voor een jongen die pas drie dagen bij Ajax was. Prachtig om te zien en horen.”

