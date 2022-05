Feyenoord-trainer Slot: ’Dat Bijlow keept in finale is aannemelijk’

Hij vertelt: „Met Bijlow gaat het goed. Hij heeft ruim een week met de groep getraind, dat gaat uitstekend. Het bijzondere is, en ook wel het knappe, mocht er niets meer gebeuren, dan hebben we alle spelers beschikbaar. Mocht Justin fit blijven, is het aannemelijk dat hij speelt.”

Slot vervolgt: „Het is heel prettig dat je Bijlow erbij hebt, maar Ofir (Marciano, red) heeft het de afgelopen wedstrijden ook goed ingevuld. Ik wil niet op de stoel van de bondscoach gaan zitten, maar hij is misschien wel de eerste doelman van Oranje. Dus het is heel prettig dat hij erbij is.’

Over de wedstrijd: „We moeten doen wat we het hele jaar al doet. Dat ligt het dichtst bij de spelers. Maar dat gaat AS Roma natuurlijk proberen te voorkomen. Je moet rekening houden met de kwaliteiten van de tegenstander. Dus wellicht doe je wat kleine aanpassingen.”

Slot: ,,We hebben veel wedstrijden gekeken van AS Roma. Ze hebben een grote traditie en het is een grote club in Italië. Ze hebben erg goede spelers, erg creatieve spelers voorin. En ze kunnen goed verdedigen. We hebben een gestructureerd team gezien. We denken te weten wat we kunnen verwachten, maar soms heeft de coach een trucje voor zijn speelplan. Maar we hopen goed voorbereid te zijn. Maar we hebben 55 wedstrijden gespeeld dit seizoen, het zou bijzonder zijn als Mourinho met iets komt wat we nog niet zijn tegengekomen.”

Feyenoord-coach Arne Slot. Ⓒ ANP

Toornstra tikt zichzelf op de vingers

Jens Toornstra weet heel goed dat hij als aanvoerder degene zal zijn die eventueel de Conference League-trofee omhoog mag houden, bij winst op AS Roma in de finale. „Daar heb ik wel even aan gedacht, maar ik heb mezelf op de vingers getikt.”

Toch zit hij niet in spanning, zo zei hij op de persconferentie: „Voor ons zit er een tijdje tussen de wedstrijd, maar ik denk dat we in Portugal goed hebben kunnen werken en trainen. De reis was prima, tot nu toe gaat het aftellen voortvarend. Dat we hier voor een finale zitten, dat is mooi, dat is genieten. Laten we hopen dat we het goede gevoel nog een uurtje of dertig vast kunnen houden.”

Om te vervolgen: „We moeten het op het veld laten zien. Ik hoop dat we er daarna een groot feest van kunnen maken. Maar de wedstrijd moet nog beginnen. Ik hoop dat het leuk wordt en ik hoop dat we aan het langste eind mogen trekken.” Dan moet hij we spelen natuurlijk: „Het frustreert me niet dat ik mogelijk niet speel morgen. Het team dat veel speelt doet het onwijs goed. Dit kan gebeuren in het voetbal. Maar dat ik hier sta, geniet ik onwijs van. Dat gevoel verdwijnt echt wel indien we morgen winnen.”

Trauner

Ook Gernot Trauner kijkt uit naar de finale. „Ik had niet verwacht dat we de finale zouden bereiken. We hebben het hele seizoen goed gespeeld, vanaf de groepsfase al. We zijn hier om een bepaalde reden, nu willen we die finale winnen. Dat zal moeilijk zijn, dat beseffen we ook wel.”

En: „We hebben dit seizoen laten zien dat we sterke tegenstanders kunnen verslaan. We treffen nu AS Roma met een bekende coach, ze krijgen niet veel doelpunten tegen. Maar AS Roma heeft ook zwakheden, daar proberen we gebruik van te maken. Ook wij hebben scorend vermogen. Het wordt een speciale wedstrijd.”

Vierde Europese hoofdprijs

Feyenoord kan woensdag in Tirana de vierde Europese hoofdprijs winnen. De club versloeg Celtic in 1970 in de eindstrijd van de Europa Cup 1 en won in 1974 en 2002 de UEFA Cup. AS Roma wist geen van de twee eerdere Europese finales te winnen.

Beide clubs troffen elkaar één keer eerder in Europa. De Italianen schakelden de Rotterdammers in 2015 uit in de zestiende finales van de Europa League, na een gelijkspel in Italië (1-1) en een uitzege in De Kuip (1-2). AS Roma versloeg dit seizoen Vitesse in de achtste finales van de Conference League.