Historisch zilver en brons voor Anouk Vetter en Emma Oosterwegel op zevenkamp

Vetter veroverde zilver in een nationaal record van 6689 punten, Oosterwegel behaalde het brons met 6590 punten. Nederland veroverde niet eerder een medaille op de zevenkamp.

Alleen de Belgische Nafissatou Thiam scoorde beter dan Vetter en Oosterwegel. Ze pakte 6791 punten en prolongeerde zo haar olympische titel van Rio 2016.

Anouk Vetter Ⓒ HH/ANP

Anouk Vetter

Vetter was in aanloop naar de afsluitende 800 meter al zo goed als zeker van zilver. Ze moest 4,5 seconden goedmaken op Thiam, die te boek staat als een betere loper. Terwijl haar achtervolgers een te grote achterstand hadden om nog gevaar te stichten. Ze mocht ruim dertien seconden verliezen op de nummers drie en vier.

De 28-jarige Vetter stond na de eerste dag en vier onderdelen tot haar grote verrassing aan de leiding. Ze begon met een persoonlijk record op de 100 meter horden van 13,09. Daarna volgden 1,80 bij het hoogspringen, 15,29 met de kogel en 23,81 op de 200 meter.

Ook na het eerste onderdeel op de tweede dag van de meerkamp, het verspringen, had ze de leiding nog in handen. Ze noteerde 6,47 meter. Pas na het speerwerpen, dat met 51,20 minder goed ging, verdrong Thiam haar van de eerste plaats. Ze liep de 800 meter op haar tandvlees in 2.18,72. Voor Vetter is het haar derde medaille op een groot toernooi. Ze werd in 2016 Europees kampioene en behaalde op de WK van 2017 brons.

Emma Oosterwegel Ⓒ HH/ANP

Emma Oosterwegel

Oosterwegel grossierde in de beste meerkamp van haar leven in persoonlijke records: 13,36 op de 100 horden, 1,80 hoog, 24,25 op de 200 en 54,60 met de speer. Ze steeg na ieder onderdeel in de tussenstand en zag op de slotdag dankzij een vierde plek een medaille lonken.

De 23-jarige Diepenveense ging ervoor op de 800 meter en finishte in 2.11,09. Met die tijd stootte ze de Amerikaanse Kendell Williams van de derde plek en greep ze onverwacht het brons.

Vier medailles

De Nederlandse atletiekploeg staat nu in Tokio op vier medailles. Eerder won Sifan Hassan goud op de 5000 meter en Femke Bol brons op de 400 meter horden.

Nadine Broersen

De derde Nederlandse, Nadine Broersen, trok zich op dag twee al terug uit het toernooi. Ze kende een matige start, na vier onderdelen stond ze zeventiende. In mei blesseerde ze zich nog aan haar enkel, waardoor haar voorbereiding op het toernooi in Tokio niet optimaal was.