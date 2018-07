McGregor krijgt speciale straf

De Iers MMA-vechter ging eerder dit jaar door het lint toen hij tijdens een persmoment in aanloop naar UFC 223, waar hij als toeschouwer aanwezig was, een steekkarretje richting een busje met daarin zijn rivaal Khabib Nurmagomedov gooide. Enkele vechters die ook in het voertuig zaten, raakten gewond bij de actie.

McGregor werd na het incident opgepakt en bracht een nacht in de cel door. Na het betalen van een borgsom van 40.000 euro kwam hij vrij. McGregor bekende donderdag schuld en hoefde zodoende niet de gevangenis.

McGregor kroonde zich in december 2015 tot wereldkampioen in het vedergewicht. Later veroverde hij ook de titel in het lichtgewicht. Omdat hij al lange tijd niet meer heeft gevochten, besloot de UFC hem beide kampioensgordels echter weer af te nemen.

Vorig jaar verdiende McGregor echter nog ruim honderd miljoen euro met een boksgevecht met Floyd Mayweather. De Ier verloor in de tiende ronde op technische knock-out.

Voor McGregor lijkt nu een gevecht met Nurmagomedov in het verschiet te liggen. De twee smeten via de media al met modder en vlogen elkaar in New York dus bijna in de haren, maar tot een duel in de octagon kwam het nog niet.

