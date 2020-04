Robert Gesink: ’Misschien een voordeel dat ik veel erge dingen heb meegemaakt’

Robert Gesink.

AMSTERDAM - Onvermoeibaar trapt Robert Gesink de pedalen rond op zijn balkon in Andorra, om ook dan een onder wielrenners bekende ’koffiestop’ te houden. Als de urenlange training erop zit, krijgt hij mee dat de Vuelta-start in Nederland is geschrapt. „Ik deed dinsdag nog een ’Zwiftritje’ en had het er met wat collega’s toevallig over wat ik het meeste zou missen. Dan toch die start van de Ronde van Spanje in Utrecht.”