Copa América nu naar ’coronaland’ Brazilië

Volgens Conmebol worden de speelsteden op korte termijn bekendgemaakt. De data van het openingsduel en de finale, op 10 juli, veranderen niet.

Brazilië heeft in beginsel de zaken organisatorisch goed voor elkaar, aangezien in 2014 nog het wereldkampioenschap in het land werd gehouden. Bovendien vond de Copa América er nog in 2019 plaats. Er zijn voldoende stadions die aan de eisen van een groot kampioenschap voldoen.

Sterspeler Neymar van Brazilië. Ⓒ HH/ANP

Desalniettemin is het opvallend dat het land wordt aangewezen, aangezien de coronapandemie er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen. Het weerhield de Conmebol er niet van president Jair Bolsonaro uitvoerig te danken voor de aangeboden gastvrijheid, hoewel deze wereldwijd door de aanpak van de pandemie uiterst omstreden is.

„Wij twijfelen er niet aan of het oudste en mooiste voetbaltoernooi van de wereld wordt op een vakkundige en veilige manier georganiseerd”, aldus Conmebol in een verklaring.

Colombia wilde niet als gastland van het continentale kampioenschap optreden vanwege de gespannen politieke situatie in eigen land. In Argentinië ontstond onrust omdat het coronavirus volgens een groot deel van de bevolking niet onder controle is.