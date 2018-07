Verstappen: ‘Goed genoeg om te winnen’

De bochtige en relatief kleine Hungaroring ligt Red Bull, en dus Verstappen, goed door het ontbreken van ellenlange rechte stukken. Een goede kwalificatie op zaterdag is echter noodzakelijk, inhalen is ook in Boedapest lastig.

„Ik denk dat het lastig is om voor pole position te gaan, maar we zullen dichtbij zitten”, aldus Verstappen. „Starten vanaf de eerste rij heb je hier wel nodig om te winnen, tenzij er heel veel dingen misgaan. Over het algemeen moet je absoluut eerste staan, zelfs tweede wordt al een lastig verhaal.”

Verstappen weet waar de kansen liggen in aanloop naar de twaalfde race van het seizoen. „De tweede sector, en een klein beetje de laatste. Daar moeten we zorgen dat we de snelste zijn. Ik denk dat onze auto goed genoeg is om te winnen. Hopelijk verliezen we niet te veel tijd op de rechte stukken.”

Verstappen arriveerde woensdag in Hongarije, waar hij vervolgens een intensief boottochtje over het Balaton-meer maakte.