’Vaccinatiekampioen Israël wil Champions League- én EK-wedstrijden ontvangen’

Logo van het EK. Ⓒ ANP/HH

Israël heeft aan de Europese voetbalbond UEFA aangeboden om de beslissende wedstrijden van de Champions League én zelfs het EK te ontvangen, mocht de coronapandemie de organisatie daarvan elders in Europa in het gedrang brengen. Israël is koploper wat het aantal vaccinaties betreft.