Démare beloont afzien met ritzege in Tour

De Fransman, die de afgelopen dagen flink afzag in de bergen en zelfs werd beticht van vals spel, hield zijn landgenoot Christophe Laporte van Cofidis en Alexander Kristoff van UAE-Team Emirates achter zich.

Bekijk ook: Greipel beticht Démare van valsspelen

Sagan

Sagan kon zich niet mengen in de strijd om de dagzege. De Slowaak kwam woensdag hard ten val tijdens een afdaling. Zijn ploeg Bora-Hansgrohe stelde na de etappe zelfs dat de wereldkampioen mogelijk niet meer verder kon, maar de drager van het groen stapte in Trie-sur-Baïse gewoon weer op zijn fiets. Hij was door een bilblessure echter niet in staat om daadwerkelijk mee te sprinten met de toppers.

Bekijk HIER de uitslag van de etappe en de standen in de diverse klassementen.

Bekijk ook: Lelijke valpartij Quintana

Het profiel van de achttiende etappe van de Tour de France. Ⓒ TDF

Val Quintana

De mannen van het klassement kwamen donderdga geen moment in gevaar. Nairo Quintana, die woensdag dankzij een zege op de Portet opschoof naar de vijfde plek, was nog wel betrokken bij een val, maar reed de rit gewoon uit.

Terpstra

Niki Terpstra reed bijna de gehele dag voorop. De Nederlander van QuickStep-Floors trok direct na startschot met enkele andere erkende hardrijders ten aanval, maar een echt grote voorsprong mochten ze niet opbouwen van het peloton. De sprintersploegen hielden het tempo continu hoog en op zeventien kilometer van de streep werd het groepje bijgehaald.

Pyreneeën

Vrijdag wacht het peloton de laatste bergrit. De renners keren terug in de Pyreneeën, waar weer flink moet worden geklommen. In totaal staan er vijf cols op het programma, waaronder de de Aspin, de Tourmalet en de Aubisque. De finish is gelegen na een afdaling.

Tom Dumoulin bezet in het algemeen klassement de tweede plek. De Limburger heeft een achterstand van 1’59” minuten op geletruidrager Geraint Thomas van Sky. Diens ploeggenoot Chris Froome bezet de derde plek. De titelverdediger geeft 2’31” prijs.