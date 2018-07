Mijmerende Dumoulin waant zich in Azië

„Het was heel warm en vochtig vandaag”, stelde Tom Dumoulin, na afloop van de door Arnaud Démare gewonnn rit. „Gelukkig kan ik er goed tegen. Ik heb er geen moeite mee.”

De Limburger had zich in de massasprint nog wel dood geërgerd aan enkele collega’s, maar de rest van de dag was er weinig waarover hij zich zorgen kon maken. Hij had zelfs tijd om zich mentaal al een beetje voor te bereiden op de zware bergrit van vrijdag.

„Ik was af en toe een beetje aan het mijmeren, dan zat ik te denken aan wat er morgen kan gebeuren. Wat voor plan hebben de anderen? En hoe kunnen wij daar op inspelen? Dat soort dingen.”

Albert Contador bekende in gesprek met de NOS dat hij niet tot de slotklim zou wachten om geletruidrager Geraint Thomas aan te vallen als hij Dumoulin was. „Hij zei zeker dat hij op de Soulor zou gaan? Ja, klopt dat? Ja, ik ken hem langer dan vandaag, hè. Of het een goede tip is van Alberto? Dat gaan jullie morgen zien.”

Dumoulin heeft een achterstand van één minuut en 59 seconden op Thomas. Zaterdag volgt nog een individuele tijdrit.