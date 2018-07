AZ gaat af in Kazachstan

De subtopper uit de eredivisie verloor in Almaty de eerste wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de Europa League van FC Kairat. In Kazachstan werd het 2-0 voor de thuisclub.

AZ had het vooral lastig met de snelheid van Aderinsola Eseola, op wie het spel van Kairat grotendeels was afgestemd. De Oekraïner scoorde in de 12e en de 50e minuut.

Slagvaardigheid

Aanvankelijk leek AZ zich nog wel aardig te herstellen van de eerste tegenslag. De formatie van coach John van den Brom combineerde aardig door de linies van de tegenstander heen en kreeg ook wel wat kansen. Zo schoot Guus Til over, kon Fred Friday in goede positie net niet bij de bal en had doelman Vladimir Plotnikov de nodige moeite met een schot van ver van Mats Seuntjens.

Aan slagvaardigheid ontbrak het echter nog bij AZ, dat met Wout Weghorst en Alireza Jahanbakhsh de voornaamste schutters van vorig seizoen zag vertrekken. Bovendien viel de club na de tweede tegentreffer ver terug en mocht blij zijn dat de achterstand niet nog groter werd.

De return is over een week in Alkmaar.