Vitesse speelt gelijk in Roemenië (2-2)

In de eerste wedstrijd van de tweede voorronde speelde het in Roemenië met 2-2 gelijk tegen FC Viitorul. De Roemenen kwamen dankzij spits Denis Dragus op een 2-0 voorsprong. Tim Matavz (54e minuut) en Bryan Linssen (73e) zorgden voor een goede uitgangspositie bij de returnwedstrijd, volgende week in de Gelredome. De Roemeen Andrei Artean kreeg in de 79e minuut nog een rode kaart.

De Russische trainer Leonid Sloetski zat voor het eerst op de bank bij een officiële wedstrijd van Vitesse. Sloetski koos voor Linssen als aanvoerder in plaats van de vertrokken Guram Kashia. Linssen stelde zijn coach niet teleur en zorgde met een fraaie treffer voor de belangrijke gelijkmaker.

Onwennig

Toch zal Sloetski niet helemaal tevreden zijn met het vertoonde spel. Vooral achterin valt er voor de thuiswedstrijd in Arnhem nog voldoende te sleutelen. Met de Deen Rasmus Thelander en de Engelse Chelsea-huurling Jake Clarke-Salter stond er een nieuw verdedigingsduo. De centrale verdedigers waren Dragus tot twee keer toe volledig kwijt zodat de spits, net voor en net na rust, vrij in kon koppen. Ook de nieuwe Portugese doelman Eduardo zag er niet goed uit bij de tegendoelpunten.

Nadat Matavz enigszins fortuinlijk met het hoofd de 2-1 had gemaakt tekende Linssen voor de 2-2. Vallend kopte de 27-jarige aanvaller de bal in de linkerhoek. Vlak voor tijd was Linssen weer gevaarlijk met het hoofd maar de lat voorkwam de 3-2.

„Jammer dat die laatste niet viel maar dit is een goede uitslag, zeker na die achterstand”, zei aanvoerder Linssen na afloop voor de camera van FOX Sports. „We moeten er gewoon staan deze eerste wedstrijd, maar je ziet dat het nog onwennig is. Gelukkig hebben we wel goed gereageerd op de achterstand.”