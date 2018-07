Dumoulin: ’Geen wilde plannen voor Pyreneeënrit ’

Vrijdag gaat de Tourkaravaan over fameuze cols als de Tourmalet en de Aubisque. „Of ik alles-of-niets ga rijden? Nee, ik wil ook mijn podiumplaats verdedigen”, zei de kopman van Sunweb, tweede in het algemeen klassement achter de Brit Geraint Thomas, na de relatief rustige rit.

Bekijk ook: Mijmerende Dumoulin waant zich in Azië

Dumoulin staat 1.59 achter Thomas en zaterdag volgt nog een individuele tijdrit. De wereldkampioen tijdrijden zegt niet hoeveel hij daarin denkt te kunnen goedmaken op Thomas maar weet zeker dat de huidige marge veel te groot is. „Ik heb wel aan die Pyreneeënrit zitten denken vandaag. Wat gaat er gebeuren, wat is het plan van de andere ploegen. Mijn kans op het veroveren van het geel is heel klein. Het zou zonde zijn dan alles te verspelen met een stomme aanval. Die zal ik dus niet doen, maar ik ga wel iets proberen. Ik voel me nog steeds goed.”

Bekijk ook: Irritaties bij Dumoulin

Opnieuw erkende hij dat Thomas momenteel net iets beter is. „Maar niet belachelijk veel beter. Maar ook als hij veel beter is, houd ik altijd een sprankje hoop. Als de benen goed zijn zal ik altijd iets proberen.”