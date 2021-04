Tweede dubbeltitel van 2020 voor Demi Schuurs

Demi Schuurs en Nicole Melichar Ⓒ ANP/HH

Demi Schuurs heeft met partner Nicole Melichar het dubbelspel gewonnen op het tennistoernooi van Charleston. Het Nederlands/Amerikaanse koppel, als eerste geplaatst in de stad in South Carolina, was in de finale te sterk voor de Tsjechische speelsters Marie Bouzkova en Lucie Hradecka: 6-2 6-4.