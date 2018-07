VIDEO - Mooie boodschap herstelde ’Sir Alex’

De Schot werd twee dagen in kunstmatige coma gehouden. Maar intussen is hij goed verbeterd en lijkt hij zelfs weer bijna de oude. Op het Twitteraccount van Manchester United beloofde hij de fans zelfs dat hij later dit seizoen weer zou komen kijken naar de wedstrijden.

In zijn eerste media-optreden sinds zijn hersenbloeding bedankte de voormalige Schotse voetbaltrainer de dokters en verplegers die hem te hulp schoten. „Zonder die mensen zou ik hier vandaag niet gezeten hebben.”

Ferguson ziet er gezond en welbespraakt uit en lijkt goed te herstellen. „De wensen die ik van over de hele wereld hebben gekregen, hebben deugd gedaan. Bedankt voor jullie steun.”

„Ik zal op het einde van het seizoen terug zijn en weer naar het team kunnen komen kijken. Tot dan wens ik José Mourinho en de spelers het allerbeste.”

Tussen 1986 en 2013 was Ferguson coach van Man United en groeide hij uit tot de meest succesvolle Britse trainer aller tijden. Op zijn palmares staan onder meer 13 landstitels, 5 FA Cups en twee Champions League-trofeeën. In 1999 realiseerde hij de mytische treble Champions League - Premier League - FA Cup.