Ajax verliest met Blind van Konyaspor

Donderdagavond maakte Omer Ali Sahiner het enige doelpunt (0-1). Bij Ajax deed Daley Blind 65 minuten mee.

Blind kwam een dag eerder nog als invaller in het veld bij de voorrondewedstrijd in de Champions League tegen het Oostenrijkse Sturm Graz. Het eerste duel van de tweede voorronde, in de Johan Cruijff ArenA, werd met 2-0 gewonnen.

Op Sportpark de Toekomst kwamen donderdag de spelers in actie die tegen Sturm Graz geen of weinig minuten maakten. Kaj Sierhuis, die tegen de Oostenrijkers zijn debuut voor Ajax maakte, stond in de spits tegen de Turken. Siem de Jong en Zakaria Labyad deden ook mee op het jeugdcomplex.