The Flying Scotsman deed dit via 180, 180 en 141. Het werd door zijn negendarter 2-2 in legs. Na tien legs kreeg hij Joe Cullen echter nog niet van zich afgeschud: 5-5 met de pauze.

