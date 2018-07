Dumoulin: aanvallen of consolideren?

Tom Dumoulin weet wat hem te doen staat in de laatste bergrit. Voor de eindzege in de Tour moet hij tijd pakken op Geraint Thomas. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

Zijn intelligentie laat hem bijna nooit in de steek. Als je een IQ-test in het peloton zou doen, dan eist Tom Dumoulin vrijwel zeker een podiumplaats op. De Limburger, voormalig student gezondheidswetenschappen, behoort tot de slimmere personen in het profmetier. Anderzijds is hij nog niet de doorwinterde wielrenner die dankzij koerssluwheid het verschil kan maken. Daarvoor mist hij de opvoeding in het wielrennen en lijkt als een atypische coureur nog altijd bezig met een inhaalrace.