Max zet team op scherp

Max Verstappen deelt nog wat handtekeningen uit voor de Grand Prix van Hongarije: „Ik denk dat onze auto goed genoeg is om te winnen.” Ⓒ Getty Images

Nog een race in Hongarije, een dagje in de simulator en dinsdag promotiewerkzaamheden in Amsterdam. En dan heeft Max Verstappen eindelijk een paar weken vakantie. Wie denkt dat de coureur na een drukke periode al met zijn gedachten bij een cocktail aan het strand zit, heeft het echter goed mis.