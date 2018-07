Verstappen: ’Overstap Honda niet in ons voordeel’

Het team van Max Verstappen en Daniel Ricciardo wilde vorige week alle zes de motoronderdelen in de RB14 van laatstgenoemde vervangen, maar de Franse leverancier leverde slechts de helft. Tot onvrede van Red Bull. Ricciardo viel tijdens de Grand Prix van Duitsland ook nog eens uit met – jawel – motorproblemen.

Niet zeker van betrouwbaarheid

„Ook de benzine hadden we vorige week al kunnen krijgen. Dat gebeurt toch nu pas, omdat ze niet zeker waren van de betrouwbaarheid”, aldus Verstappen. „En als er nieuwe onderdelen zijn, gaan die eerst naar het fabrieksteam van Renault. Dat is natuurlijk logisch, maar wel jammer. Ferrari en Mercedes krijgen hun onderdelen direct. Wij liggen altijd twee races achter.”

Dat Red Bull heeft besloten het contract met Renault niet te verlengen en volgend jaar in zee gaat met Honda, zal de verhouding met de huidige leverancier ook niet hebben verbeterd. „Wij lopen altijd al een beetje achter de feiten aan”, weet Verstappen. „De overstap naar Honda werkt wat dat betreft niet in ons voordeel. Dat is normaal, dat weten we ook. Dat moeten we accepteren.”

Lees hier het volledige verhaal met Max Verstappen in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van vrijdag 27 juli.