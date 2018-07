Anderson na negendarter en spektakelstuk door

De Schot gooide in de vierde leg een negendarter en kreeg daarmee het publiek op de banken in Blackpool. Maar de Britse darter Cullen was er niet heel erg van onder de indruk, want hij wist Anderson prima bij te houden.

De twee deden nauwelijks voor elkaar onder, waardoor er zelfs een verlenging aan te pas moest komen. Daarin was Anderson net te sterk: 19-17.