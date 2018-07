FC Utrecht is ver met Gavory

De multifunctionele linkspoot van Clermont geldt als de revelatie in de Ligue 2 en staat op de radar van diverse clubs uit de hoogste Franse divisie. De speler speelde eerder bij Auxerre en AS Béziers.

De Utrechters hebben in de persoon van oud-speler Didier Martel echter een scout die goed is ingevoerd in het Franse voetbal. De verwachting is dat Gavory een meerjarig contract zal tekenen in de Domstad.

Afgelopen seizoen was de linksback, die ook als linkermiddenvelder uit de voeten kan, goed voor twaalf assists.