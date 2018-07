’Van der Vaart op weg naar Esbjerg’

Sinds twee weken traint Van der Vaart mee met de lokale profclub, momenteel tiende in de Deense Superligaen en getraind door John Lammers. Esbjerg bood de middenvelder echter eerder een veredeld amateurcontract aan, waarbij Van der Vaart in essentie gratis voor de club zou gaan spelen. De speler wees dat aanbod dan ook resoluut af.

Maar nu is er toch licht aan het einde van de Deense tunnel. „We naderen elkaar en daar ben ik erg blij mee”, zegt Van der Vaart in de lokale krant JydskeVestkysten. „Mijn manager spreekt deze dagen met de club. Ik denk dat we er wel uitkomen, maar ik zal weinig geld krijgen.”

Trainer Lammers ziet de komst van de 109-voudige Oranje-speler wel zitten, nadat Van der Vaart meespeelde in een oefenpartij. „Het was zijn eerste wedstrijd in heel lange tijd. Natuurlijk moeten we nog zien hoe het uit gaat pakken, maar we zagen dat hij nog steeds een fantastische speler is. Ik wil hem graag aan de selectie toevoegen”, klinkt het.